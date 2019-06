L’ex presidente della Figc Giancarlo Abete a tutto campo: Totti, Buffon, Di Biagio e Platini

“Un ruolo per Totti in federazione? Gravina ha sempre detto che tutti i grandi calciatori sono un patrimonio per la Nazionale e la federazione, poi molto dipende dalle decisioni dei diretti interessati”. Sono le dichiarazioni ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento dell’ex presidente della Figc Giancarlo Abete. “Totti e’ stato strepitoso come calciatore, poi pero’ bisogna riposizionarsi – ha aggiunto Abete – Molto dipendera’ dalle sue scelte, ma con la Nazionale ha avuto sempre un rapporto eccezionale, con Lippi che lo recupero’ miracolosamente prima dei Mondiali del 2006″. Per Totti e Buffon potrebbero aprirsi le porte della Nazionale: “Potrebbero essere team manager o capo delegazione, ruolo per chi conosce bene lo spogliatoio dei grandi calciatori”.

“Di Biagio non poteva fare altrimenti, il gruppo vale piu’ dei singoli. Il Portogallo e’ arrivato alla fase a quattro della Nations League senza Ronaldo, dimostrando di avere un gruppo che, anche senza la sua presenza, ha ottenuto la qualificazione. I due ragazzi possono aver commesso un errore ma spero che questa esperienza negativa costituisca un unicum e non si ripeta”. Su Michel Platini: “Abbiamo assistito ad un altro massacro mediatico: gia’ leggendo tutte le notizie si capiva che la comunicazione era impropria. Non e’ stato mai arrestato, e questo fa tanta tristezza: capisco le esigenze di comunicare ma le persone vanno rispettate. Ci ho parlato, spero riesca a passare il momento difficile, ma il danno di immagine e’ stato enorme”.