Notte di festa a Trapani: tifosi e calciatori scatenati per la promozione in Serie B [FOTO]

E’ grande festa in casa Trapani, il club siciliano torna nel campionato di Serie B nonostante i tanti problemi societari, vittoria 2-0 con il Piacenza, magistrale Vincenzo Italiano, mister granata e trascinatore del gruppo, la partita svolta al 22′ Nzola fa la magia, salta due uomini ed insacca, nel finale calcio d’angolo, pallone ribattuto, Taugourdeau si trova al posto giusto al momento giusto: 2-0 e delirio in campo e sugli spalti. Si conclude con il lieto fine una stagione difficile dal punto di vista societario, adesso servono risposte ma per il momento è grande festa. In alto la fotogallery.