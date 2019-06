FESTINO BRASILE – Nuovo scandalo che riguarda il mondo del calcio, in particolar modo ancora il Brasile. Dopo il successo contro il Qatar i verdeoro si sono concessi un festino, necessario l’intervento della Polizia in seguito alla richiesta di alcuni vicini infastiditi per i rumori, le autorità sono arrivate sul posto verso le 4, tra i presenti anche Gabriel Jesus e Miranda, secondo quanto riportano Metropoles e Lance, calciatori riconosciuti nella lussuosa villa di Brasilia, musica ad alto volume e compagnia di diverse ragazze. L’episodio non fa altro che aumentare il nervosismo in casa Brasile che deve fare i conti già con il caso Neymar, sia per l’infortunio che per lo scandalo stupro.