Fifa, arrestato ed interrogato il presidente Caf Ahmad Ahmad

Nuovo scandalo nelle ultime ore. Il presidente della Confederazione per il calcio africano (CAF) Ahmad Ahmad “e’ interrogato dalle autorita’ francesi”, è quanto annunciato dalla Fifa, mentre Jeune Afrique scrive dell’arresto per violazione unilaterale del contratto con un produttore di attrezzature. Fifa “prende atto dei presunti eventi riguardanti Ahmad Ahmad, che viene interrogato dalle autorita’ francesi” per “accuse relative al suo mandato come presidente del CAF”.

La federazione internazionale non conosce “i dettagli” di questa indagine, non è in grado di “commentare” e chiede “alle autorita’ francesi ogni informazione” che possa interessare il suo “comitato etico”.

Secondo Jeune Afrique “Ahmad Ahmad e’ stato arrestato giovedi’ alle 8,30 circa, per essere sentito” su un “contratto rotto unilateralmente dal CAF con il produttore tedesco di attrezzature Puma”.