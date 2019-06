Fifa, Infantino rieletto presidente

Novità importanti per quanto riguarda il mondo del calcio: Gianni Infantino è stato rieletto presidente della Fifa per un secondo mandato. Il dirigente italo-svizzero, diventato presidente nel febbraio 2016 dopo lo scandalo che ha colpito Joseph Blatter, resterà in carica fino al 2023. Infantino è stato eletto per acclamazione dalle 211 federazioni affiliate in occasione del Congresso della Fifa che è andato in scena a Parigi, era candidato unico.