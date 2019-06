Il vicepresidente della Fifa e presidente del Caf, Ahmad Ahmad, è stato rilasciato ieri in tarda serata dopo un interrogatorio delle autorità francesi. Il dirigente della Confederazione africana era stato arrestato ieri mattina presto per essere ascoltato dai servizi dell’Ufficio centrale per la lotta alla corruzione e i reati finanziari e fiscali (Oclciff) francesi, come parte di un’indagine sulla società ‘Tactical Steel’.

Champions League africana, tutto da rifare: la finale si dovrà rigiocare