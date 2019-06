Finale Champions League, si gioca l’ultimo atto: Tottenham-Liverpool, le chiavi della partita [FOTO e FORMAZIONI]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Finale Champions League – Attesa finita. Si gioca l’ultimo atto valido per la Champions League, una finale che può essere considerata a sorpresa ma che preannuncia ugualmente grande spettacolo, Tottenham-Liverpool. Percorso impressionante per i Reds che si sono resi protagonisti di una vera e propria impresa in semifinale contro il Barcellona, merito anche e soprattutto dell’allenatore Jurgen Klopp, serio candidato per la panchina della Juventus. Il tecnico tedesco ha tirato fuori il meglio da una squadra forte ma sicuramente non al livello delle altre, adesso è la favorita alla vittoria e l’obiettivo di Klopp è quello di mettere fine alla maledizione delle finali.

Di fronte un avversario alla portata ma che non va comunque sottovalutato, il Tottenham dei miracoli. Qualificazione sul filo di lana contro l’Ajax, adesso ha tutte le chance di giocarsi la vittoria finale. La squadra di Pochettino dovrebbe giocare di rimessa, discorso diverso per i Reds che non rinunciano mai a giocare e fanno della spettacolarità il suo marchio di fabbrica. Ovviamente le attenzioni sono rivolte su Salah, l’ex Roma è una serio candidato alla vittoria del Pallone d’oro e può spaccare la partita con la sua velocità e qualità, stesso discorso per Mané ma occhio alle palle inattive con Van Dijk pericolosissimo. Per il Tottenham Son può essere l’uomo in più ma occhio anche a Alli, Lucas Mura e Eriksen. In alto la fotogallery con l’attesa dei tifosi.

Tottenham-Liverpool, le probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Son, Eriksen, Alli; Lucas Moura. All. Pochettino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp