Finale Champions League Tottenham-Liverpool, spettacolo mozzafiato: Imagine Dragons e delirio sugli spalti [FOTO e VIDEO]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Finale Champions League Tottenham-Liverpool – Ha da poco preso il via la finale la finale di Champions League, una partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano Tottenham e Liverpool in una derby inglese che promette grandi emozioni. Pochettino da una parte, Klopp dall’altra, Salah da una parte, per gli Spurs recupera Kane dopo l’infortunio. Spettacolo incredibile a Madrid, prima del match cerimonia d’apertura con il gruppo musicale Imagine Dragons, delirio anche sugli spalti con i tifosi caldissimi. L’attesa è finita, le due squadre in campo per una partita che si preannuncia da ricordare. In alto la fotogallery con le immagini, in basso i video.