Finale Nations League, Portogallo-Olanda 1-0 diretta live: gol Guedes!

Finale Nations League, Portogallo-Olanda diretta live – Atto conclusivo della Nations League, la competizione è arrivata alla finale, in campo Portogallo ed Olanda in una partita che preannuncia grande spettacolo. Il Portogallo è reduce dalla vittoria contro la Svizzera, il grande protagonista è Cristiano Ronaldo autore di una tripletta incredibile. Molto bene anche l’Olanda che ha vinto in rimonta contro l’Inghilterra, gli Orange sembrano essersi riscattati dopo la debacle della mancata qualificazione ai Mondiali in Russia. Ecco le formazioni ufficiali ed il live della partita a partire dalle 20.45.

59′ – Vantaggio del Portogallo, in gol Guedes che si fa trovare pronto in fase realizzativa.

56′ – Si va vedere l’Olanda, il Portogallo a rischio autigol.

52′ – Ancora meglio il Portogallo, qualche protesta di Ronaldo e compagni per un contatto in area.

45′ – Si va all’intervallo, 0-0 il risultato.

38′ – Ancora Bruno Fernandes e Ronaldo, meglio il Portogallo.

31′ – Prima Bruno Fernandes e poi Ronaldo, solo loro i calciatori più pericolosi.

28′ – Tentativo per Cristiano Ronaldo che guadagna calcio d’angolo.

17′ – Prima occasione per l’Olanda, chiuso Bergwijn.

12′ – E’ Bruno Fernandes il più pericoloso, due occasione che non vanno però a buon fine.

4′ – Meglio il Portogallo in avvio che prova a tenere il pallino del gioco.

1′ – PARTITI!

Finale Nations League, Portogallo-Olanda

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; Danilo, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind; de Roon, Wijnaldum, de Jong; Bergwijn, Depay, Babel.