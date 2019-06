Fiorentina, adesso è ufficiale: Daniele Pradé è il nuovo ds viola

Adesso è anche ufficiale: Daniele Pradè è il direttore sportivo della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso, con cui ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Il dirigente romano torna a svolgere lo stesso ruolo che ha ricoperto nel club viola dal maggio 2012 al giugno 2016.

“Daniele è un professionista di altissimo livello con una comprovata esperienza di successo nel calcio italiano – ha fatto sapere il nuovo proprietario della Fiorentina attraverso una nota diffusa dai canali della società – Conosce molto bene l’ambiente di Firenze ed ha ottenuto grandi risultati nelle sue stagioni precedenti in viola. Sono sicuro che ancora una volta farà del suo meglio per la Fiorentina e per la città“.

“E’ un grande onore per me poter tornare alla Fiorentina, ho vissuto anni bellissimi. Abbiamo avuto grandi soddisfazioni ma ora è il momento di rimboccarsi le maniche e ricominciare. Ringrazio la nuova proprietà e, in particolare, il presidente Commisso per aver pensato a me. Farò tutto il possibile per ripagare la loro fiducia” ha dichiarato Pradè.