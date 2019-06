Fiorentina, Cognigni: “i Della Valle hanno lasciato in buone mani”

“I Della Valle sono convinti di aver lasciato la Fiorentina in buone mani, io assolutamente tornero’ a Firenze”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno dell’ex presidente esecutivo viola Mario Cognigni, che nelle ultime ore ha incontrato a Firenze il neo patron Rocco Commisso. “Piu’ che emozione, ho la consapevolezza di aver lasciato una macchina funzionante – ha aggiunto Cognigni – che e’ stata molto apprezzata e quindi tutti i progetti che avevamo in ponte verranno sviluppati in maniera sostanziale ed in linea con quanto avevamo gia’ deciso. Momenti piu’ belli? Moltissimi, mentre parlare di rimpianti sarebbe inopportuno”.