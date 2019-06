Fiorentina, Commisso: “Lavoreremo tutti insieme per portare la squadra al successo”

“Mi sono presentato a tutti i dipendenti, è stata l’occasione per conoscersi e per ribadire che lavoreremo insieme per portare la Fiorentina al successo. Qui è tutto bello, sia il centro sportivo che lo stadio“. Lo ha detto Rocco Commisso pochi istanti dopo la sua uscita dal ‘Franchi’. Il neo proprietario del club viola ha visitato anche le strutture del centro sportivo e dello stadio, accompagnato fra gli altri dall’ex presidente esecutivo gigliato, Mario Cognigni, e da Giancarlo Antognoni, che gli hanno presentato alcuni dipendenti della Fiorentina.