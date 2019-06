La Fiorentina è di Commisso, Nardella: “pronti a fare la nostra parte”

CESSIONE FIORENTINA – Per la Fiorentina “sono ore decisive. Aspetteremo l’eventuale definizione del nuovo assetto proprietario. In ogni caso, qualunque sia la proprietà della Fiorentina, noi siamo pronti a fare la nostra parte come abbiamo cercato di fare in questi anni”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando con i giornalisti. “Speriamo di poter fare anche un’accelerazione su tutti quelli che sono gli obiettivi, dal nuovo stadio, al restyling del Franchi e a tutto ciò che può servire ad avere un progetto sportivo che sia all’altezza della città e della squadra”. La verità è che con Commisso è stato trovato un accordo totale, il passaggio di proprietà con Della Valle è stato definito nelle ultime ore.