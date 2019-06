Fiorentina, ecco quale potrebbe essere la promessa di Commisso: i viola sognano

Da ieri è ufficialmente il nuovo patron della Fiorentina. L’imprenditore italo-americano Rocco Commisso ha già infiammato la piazza con le sue prime parole da presidente. “Oggi non posso parlare, ma datemi un giorno o due e potrò dare una bellissima notizia ai tifosi della Fiorentina. Non dico di cosa si tratta, e vi prometto che non dirò mai una bugia“, ha detto. Adesso i tifosi sognano, curiosi di capire di cosa si tratta.

Tra le varie ipotesi, ce n’è una proposta oggi da “La Nazione“. E non riguarda il mercato calciatori né il nuovo allenatore, bensì un importante ruolo dirigenziale, che potrebbe essere ricoperto da uno storico ed indimenticato ex: Rui Costa. L’ex trequartista portoghese è stato accostato anche ad un’altra sua ex squadra, il Milan, come successore di Leonardo. Ma l’ipotesi viola non è da scartare e, anzi, sempre secondo il giornale l’ex calciatore potrebbe essere affiancato da un altro eroe viola, Gabriel Omar Batistuta, che andrebbe a ricoprire la figura di uomo immagine.

Rui Costa e Batistuta. Si potrebbe andare a ricomporre una coppia che in passato ha fatto sognare in campo i tifosi della Fiorentina. Nuovo corso, vecchia coppia, ma in altre vesti…