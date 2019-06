Fiorentina, Eugenio Giani: “L’entusiasmo di Commisso porta investimenti”

Il presidente del Consiglio regionale toscano, Eugenio Giani, a margine della finale del calcio storico fiorentino, svoltasi quest’oggi a Firenze, ha parlato dell’entusiasmo portato da Commisso: “Per i rapporti fra la città e la Fiorentina è positivo che oggi il ‘Magnifico messere’ della finale del calcio storico sia Rocco Commisso. Il nuovo presidente ha promesso grandi cose e mi sembra ci siano le basi perché, almeno nel breve periodo, il suo entusiasmo porti nuovi investimenti sulla Fiorentina”.

“I Della Valle nei primi anni si calarono nella realtà e ci consentirono quello che resta il loro grande merito storico: in due anni una squadra che doveva essere in terza categoria dilettanti, dopo il fallimento, salì in serie A – ha aggiunto Eugenio Giani – In quel periodo ricordo il coinvolgimento dei Della Valle in un clima ben diverso da quello attuale. I Della Valle hanno dato tutto per Firenze, hanno sempre tenuto la squadra, a parte gli ultimi campionati, in posizioni medio-alte. Ora era arrivato il momento per una nuova stagione e mi sembra che abbiano guidato il club verso una persona che ha voglia di metterci tanto impegno, passione e i soldi necessari per reggere una squadra in serie A”.

Sulle voci di un possibile arrivo di Daniele De Rossi alla Fiorentina, Giani ha asserito: “E’ un calciatore che ha maturato una lunga esperienza in un’altra realtà, ma ha professionalità e serietà, per questo lo vedrei bene alla Fiorentina”.