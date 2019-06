Fiorentina, si fanno già i primi nomi per il nuovo Ds: quattro i profili al vaglio

Sono attese novità a breve per quanto concerne la cessione della Fiorentina. Dopo l’incontro, durato circa due ore, tra i Della Valle e Rocco Commisso a Milano, dovrebbe arrivare la firma che sancirebbe difatti il passaggio di proprietà. La cifra dell’affare, secondo indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 200 milioni.

Ma, in attesa dell’ufficializzazione, si iniziano a fare i primi nomi di coloro che andrebbero a costituire il nuovo organigramma della società: tra questi quello di Umberto Gandini come possibile amministratore delegato della nuova Fiorentina, della ‘bandiera’ Giancarlo Antognoni che verrebbe scelto nel ruolo di vicepresidente, e di uno fra Pietro Lo Monaco, Frederic Massara, Pierpaolo Marino o Massimiliano Mirabelli come futuro direttore sportivo.