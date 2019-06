Giornata lavorativa caratterizzata da numerosi incontri quella odierna per Joe Barone. Il braccio destro di Commisso ha incontrato, tra gli altri, Gabriel Omar Batistuta per parlare di un eventuale ingresso nella Fiorentina. Le parti sembrano ancora distanti sul ruolo di Batistuta nell’organigramma viola, ma si rivedranno nei prossimi giorni. Da definire anche la nuova posizione nell’organigramma societario per Giancarlo Antognoni che fino al termine della passata stagione è stato club manager viola e che dovrebbe avere maggior potere operativo.