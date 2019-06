Fiorentina, Pupo ‘gliele canta’ a Commisso: “Presidente, prendi Gattuso”

Da qualche ora è anche ufficialmente il nuovo patron della Fiorentina, Rocco Commisso ha messo tutto nero su bianco e si prepara a succedere ai fratelli Della Valle dopo ben 17 anni. Pupo, storico tifoso viola, ha detto la sua in merito. Ecco le sue parole.

“Presidente, con rispetto, vorrei ‘cantargliene’ un paio: la Fiorentina deve tornare a lottare per qualcosa che rappresenti Firenze, non per scamparla in quell’arena all’ultimissimo respiro, se no si è tutti grulli. Quel Rocco B. Commisso che nel Bronx, a 12 anni, suonava l’armonica. E ne ha fatta di strada, accidenti. Io – ricorda Pupo – il Cavalier Commisso l’ho conosciuto a New York: si andava a suonare nei suoi locali. E allora mi sgolo ma come farebbe un curvaiolo che si ricorda di Luciano Chiarugi, detto Cavallo Pazzo, durante le sgroppate verso un portiere nella nebbia. Mi auguro Presidente che lei sia un fantasista come lo è stato nei suoi successi. Che lei ci porti a ‘segnare’ piuttosto che a ‘sognare’ come si fa all’oratorio di San Giuseppe. E poi l’inno, Presidente, lo vogliamo accomodare!? Converrà che è molto ‘vecchio’ quanto il nostro adorato Palazzo. Per dargli un respiro da Europa (quella che inizia con la C non quella che inizia con la E), le propongo di rimetterci mano e una volta bello e fatto di affidarlo ad Andrea (ndr Bocelli) che in bocca, bontà sua, ha più talento di una bomba alla Batistuta o della cinquina di Hamrin“.

“Tornando al gioco Presidente, non voglio farmi i fatti suoi, che si fa presto se no a dirmi: ‘ma che te Pupo c’hai i pioppini nel capo?’ Un’imbeccata però gliel’allungo, da cannoniere e mediano di una vita sul campo: eccome se ha fatto l’americano, stimato Presidente (percorso che le è riuscito alla grande!), lei che è venuto alla luce in Calabria, non si affiderebbe a un conterraneo? Non si arrabbi, Presidente. Piuttosto ringhi … Perché un Ringhio (ndr Gattuso), in fondo, è sempre una buona idea“.