Fiorentina, ufficiale: divorzio tra i viola e Pantaleo Corvino

La Fiorentina e Pantaleo Corvino si separano. A renderlo noto è lo stesso club viola con una nota in cui comunica che si è deciso di interrompere il rapporto di comune accordo: “Insieme al direttore generale dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, e di comune accordo di interrompere il rapporto tra le parti. E’ iniziato un nuovo percorso con una nuova proprietà e si è, quindi, ritenuto giusto mettere un punto alla gestione tecnica precedente – informa la nota della società gigliata -. Il direttore Corvino nelle sue esperienze in viola ha contribuito con il suo lavoro a far sì che la squadra raggiungesse traguardi molto prestigiosi e, sotto la sua gestione, si è provveduto anche a dare nuova linfa al Settore Giovanile gigliato che ha potuto mettere in bacheca vari titoli Nazionali. La Fiorentina ringrazia Pantaleo Corvino per tutto ciò che ha dato al club viola e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua vita professionale e personale”. Corvino è stato recentemente accostato al Lecce, per quello che sarebbe un ritorno nella sua terra.