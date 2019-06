Fiorentina, Commisso: “Entro pochi giorni bellissima notizia per tifosi”

“Oggi non posso parlare, ma datemi un giorno o due e potrò dare una bellissima notizia ai tifosi della Fiorentina. Non dico di cosa si tratta, e vi prometto che non dirò mai una bugia”. Così Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina, al termine dell’incontro con il sindaco Dario Nardella, annunciando grandi e importanti novità per la squadra viola. Commisso si è trattenuto al lungo con il sindaco e ha visitato il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Al termine dell’incontro si è affacciato insieme a Nardella allo scalone interno del palazzo e insieme hanno sventolato una bandiera con il giglio rosso in campo bianco simbolo di Firenze.

