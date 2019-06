Foggia sempre più nei guai: perquisizioni allo stadio ed in azienda del patron

Situazione sempre più delicata in casa Foggia, nelle ultime ore i militati della Guardia di Finanza di Foggia e Bari, stanno eseguendo diverse perquisizioni allo Stadio di Foggia ‘Pino Zaccheria’ e alla ‘Tamma’, pastificio dei fratelli Fedele e Franco Sannella, patron della squadra di calcio che è andata a finire nel baratro dopo la retrocessione prima e la mancata iscrizione nel campionato di Serie C dopo. Le perquisizioni sono avvenute per una presunta frode fiscale e riciclaggio connessi alla gestione del Foggia Calcio, le ipotesi di reato vanno dalle false comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.