Fonseca nuovo allenatore Roma, emozionante lettera di ‘congedo’: “Ucraina nel mio cuore”

Da circa un’ora è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, dopo l’annuncio della società giallorossa seguito all’accordo stipulato qualche giorno fa. Paulo Fonseca avrà il compito di far ripartire il progetto giallorosso dopo un anno travagliato, cercando di ripetere quanto di buono fatto allo Shakhtar. Squadra, quella ucraina, che lascia congedandosi con un’emozionante lettera.

“Oggi mi dimetto, accetto la nuova sfida. Ma l’Ucraina rimarrà per sempre nel mio cuore. Ricordo il giorno in cui sono volato a Kiev per firmare il contratto con lo Shakhtar. Sentivo una motivazione strabiliante, voglia di vincere e eccitazione davanti all’ignoto: un nuovo Paese, nuove persone, tutto intorno era estraneo e sconosciuto. Sono passati tre anni. Sono grato al presidente Rinat Akhmetov per la sua saggezza e assistenza in tutto. Sono grato ai miei giocatori: ci siamo insegnati a vicenda molte cose, senza dubbio, il merito del mio successo va a ciascuno di voi. Sono grato a tutti quelli che stanno dietro lo stemma dello Shakhtar: dirigenti, medici, cuochi, massaggiatori, magazzinieri. Dico grazie a tutti oggi. Siamo stati una grande squadra e non vi dimenticherò mai“.