Ecco il nuovo allenatore per il Frosinone. Dopo la retrocessione in Serie B e l’addio con Baroni, i ciociari hanno scelto per la panchina l’ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale, la scorsa stagione al Perugia. Ecco il comunicato diffuso sul sito ufficiale.

“Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Nesta. Il nuovo allenatore giallazzurro ha firmato un contratto biennale e verrà presentato ufficialmente mercoledì 19 giugno, alle ore 11.30, presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe“.