Storica bandiera della Roma, Daniele De Rossi non fa più parte dei giallorossi, dopo la tanto discussa separazione di qualche settimana fa. Ma il centrocampista vuole continuare a giocare, da capire quindi quale sarà il suo futuro.

Si è parlato molto insistentemente del Boca Juniors, squadra che De Rossi ammira e favorita anche dalla presenza di un suo ex amico e compagno, Nicolas Burdisso. Ma, secondo ESPN, l’ormai ex capitan futuro proseguirà la sua carriera in MLS, al Los Angeles FC. Le ultime notizie provenienti dagli Us sembrano propendere verso un passaggio alla città californiana, dove peraltro proprio pochi giorni fa il giocatore è stato in vacanza con la moglie.