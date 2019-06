Futuro Palermo, il sindaco: “mi ha chiamato Ferrero…”

“Ho sentito Mirri e ricevuto una telefonata di Massimo Ferrero ai quali ho detto che ancora devo svolgere tutte le dovute attivita'”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso della conferenza stampa sul futuro del club rosanero. “Vorrei che finisse il tempo delle streghe e dei finti investitori, voglio volare basso. Ai dipendenti dico che quando andremo a fare il bando inseriremo un punto che prevede chi lavorava li’ nello spirito di cio’ che si e’ sempre fatto. Siamo tutti rimasti vittime incolpevoli di una condizione surreale, voglio ricordare che qualche tempo fa dissi come non avrei incontrato gli uomini mascherati perche’ il tempo dei “Beati Paoli” era finito. Ci sara’ un bando per l’acquisto del Palermo con l’operazione che dovrebbe chiudersi entro la fine di luglio“. Riguardo alla possibile presenza del senatore Vizzini: “Escludo possa far parte della commissione. Voglio ricordare che ha un rapporto di consulenza, ma poi decide il sindaco. C’e’ un elemento di fiducia ossia che la Palermo di oggi non e’ quella di 30 anni fa, ci potrebbero essere diversi gruppi seri che potranno pensare come sarebbe utile acquistare un club come il Palermo. Ci possono essere solo dei miglioramenti”.

“Voglio dire grazie al pubblico rosanero, sono orgoglioso di una tifoseria che e’ civile e responsabile oltre a essere legatissima alla squadra. Credo che la piazza fosse stanca di subire mortificazioni, la presenza allo stadio e’ un termometro non contro la squadra ma contro la gestione. Processo contro Zamparini? La sua e’ una parabola particolare, perche’ puoi fare bene per tanti anni ma se poi finisci male – ha concluso Orlando – verrai ricordato per quello che hai fatto all’ultimo”.