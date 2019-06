Futuro Totti, i bookie hanno le idee chiare

Totti ha deciso di lasciare la Roma, la decisione sarà ufficiale in conferenza stampa fissata per la giornata di lunedì e che si preannuncia caldissima. Nel frattempo i bookie hanno le idee chiare sul futuro dell’ex capitano giallorosso, secondo i trader di Stanleybet, l’opzione più probabile, a 1,85, è un incarico da dirigente della Figc, potrebbe anche arrivare una proposta di incarico dirigenziale in seno all’Uefa, ipotesi che vale 3 volte la scommessa. Meno probabile, quota 7,00, vederlo nei ranghi della Fifa.

Difficilmente approderà in un’altra squadra italiana, a quota 10,00 la suggestione di un approdo nella nuova Fiorentina di Commisso, a 15 l’ipotesi della carriera di procuratore. Invece per i bookmaker britannici, riporta Agipronews, lasciano ancora importanti chance alla permanenza dell’ex Capitano nella Roma, in quota a 1,85.