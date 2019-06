Genoa, incontro Capozucca-Preziosi per il terzo ritorno del ds [DETTAGLI]

Stefano Capozucca ha incontrato a Forte dei Marmi Enrico Preziosi per delineare gli ultimi dettagli in vista di un suo ritorno al Genoa nel ruolo di direttore sportivo. Per il dirigente, l’ultima stagione al Frosinone, si tratterebbe della terza avventura al Grifone dopo quelle dal 2004 al 2012 e quella della stagione 2014-2015. Bisogna ora vedere quale sarà il destino del direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti e dell’attuale ds Mario Donatelli.