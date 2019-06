Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Andrea Pinamonti, neo attaccante del Genoa, ha rilasciato le sue prime parole da rossoblu: “Sono pronto per questa nuova esperienza. Chi preferisco tra gli ex attaccanti del Genoa? Milito. Non ho ancora parlato con il mister. Se sogno un giorno di tornare a Milano? Adesso sono a Genova, poi vediamo quello che succede”.

Genoa, Andreazzoli si presenta: “Prima di tattica e moduli, chiederò serietà”