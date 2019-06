Gold Cup, vittorie per Costa Rica e Haiti: ko Nicaragua e Bermuda

Vittorie per Costa Rica e Haiti nella notte italiana alla Gold Cup, nelle partite valide per il gruppo B. Sconfitte rispettivamente Nicaragua e Bermuda. I Ticos, padroni di casa, all’Estadio Nacional di San José rifilano quattro gol al Nicaragua: gara già chiusa dopo venti minuti, con le reti di Oviedo e Borges, poi nel recupero del primo tempo la firma di Aguilar. Nel secondo tempo, attorno alla mezz’ora, ci pensa Cruz a chiudere i conti. Nell’altra gara del gruppo, successo in rimonta di Haiti sulle Bermuda: al vantaggio di Leverock al tramonto del primo tempo risponde nella ripresa una doppietta di Pierrot (54′ e 66′). Nella notte tocca al girone C: in programma Giamaica-Honduras e Curacao-El Salvador.