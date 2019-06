Grecia-Italia 0-3, diretta live: si chiude il primo tempo, azzurri sul velluto

Please wait...

Grecia-Italia diretta live – Terza gara di qualificazione ad Euro 2020 per l’Italia di Roberto Mancini, impegnata contro la Grecia di Manolas e desiderosa di proseguire l’ottimo cammino fin qui intrapreso. Dopo il secondo posto nel girone di Nations League, infatti, sono arrivate le due vittorie nelle prime due giornate di qualificazione contro Finlandia e Liechtenstein, oltre alle belle prestazioni offerte. Adesso, un impegno un po’ più probante contro un avversario non semplice.

– Pochi minuti all’inizio del match, in corso gli inni nazionali.

– Minuto di silenzio in onore di Lennart Johansson, ex presidente dell’Uefa scomparso qualche giorno fa.

23′ – Gol dell’Italia! Ancora Barella! Grande progressione in velocità per Belotti, che ha molto spazio, salta Manolas e mette al centro, dove è pronto Barella ad insaccare. Vantaggio azzurro alla prima vera e propria occasione.

29′ – Raddoppio azzurro! Insigne segna alla sua maniera. Va via sulla sinistra, salta un avversario e piazza con un piattone fantastico. Italia sul velluto.

32′ – E sono tre! Una sola squadra in campo, quella azzurra, che fa tris: Emerson mette in mezzo dalla destra, Bonucci fa il centravanti e la piazza di testa. Italia spettacolare!

40′ – L’Italia sfiora il poker: grande verticalizzazione di Jorginho per Barella, che scatta sul filo del fuorigioco ma a tu per tu col portiere prova lo scavetto, bravo il portiere che poi respinge anche su Insigne.

45’+2 – Dopo due minuti di recupero, si chiude il primo tempo. Italia travolgente, 0-3 che non lascia spazio a interpretazioni.

