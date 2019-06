Grecia-Italia, Mancini: “Siamo sulla buona strada ma dobbiamo migliorare”

Le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ai microfoni della Rai, al termine della sfida contro la Grecia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020.

Il ct azzurro analizza così la prestazione: “Siamo sulla buona strada ma dobbiamo migliorare. E’ importante che siamo migliorati ulteriormente. L’aspetto più importante tra difesa e attacco? Avremmo dovuto fare il quarto gol, siamo bravi a giocare abbastanza alti con i difensori. La gara l’abbiamo voluta giocare così, siamo stati bravi fin dal primo minuto”.

Su Insigne, Mancini aggiunge: “Insigne l’avevamo visto abbastanza brillante ma lasciare fuori Bernardeschi, Pavoletti e Quagliarella non era facile. L’atteggiamento è quello giusto”.

Sul bilancio della prima stagione da ct, Mancini ha detto: “Siamo un po’ avanti, ma c’è ancora da lavorare molto. Tutto sommato è andato tutto abbastanza bene”. Infine sull’esordio per domani dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile. “Prima di tutto complimenti all’Under 20, ci siamo e speriamo di arrivare alla finale. Poi un grande in bocca al lupo alla femminile, chiamerò Milena Bertolini per farglielo di persona”, ha concluso Mancini.