Grecia-Italia, le pagelle di CalcioWeb: incanta il centrocampo, ma il migliore degli azzurri è in panchina [FOTO]

PAGELLE GRECIA-ITALIA – Si è appena conclusa Grecia-Italia, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Vittoria schiacciante degli azzurri che sbancano Atene con un netto 0-3. Le pagelle stilate dalla redazione di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY del match.

E’ un’Italia sempre più “Europea”: pratica subito chiusa contro la Grecia, gli azzurri incantano e divertono! [FOTO]

GRECIA-ITALIA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB

ITALIA (4-3-3):

Sirigu 6: viene impegnato pochissimi ma se la cava bene.

Florenzi 6.5: spinge il giusto senza strafare, attento in difesa, va vicinissimo al gol nel finale.

Bonucci 6.5: si concede qualche leziosità di troppo in difesa per fortuna sua e nostra gli va sempre bene, trova anche la via del gol.

Chiellini 6.5: attento, mette sempre la gamba quando deve, anima di questa Nazionale.

Emerson 7: spinge come un forsennato sulla fascia sinistra, mette tanti cross interessanti, perfetto l’assist per Bonucci. Alla faccia di chi non lo voleva in Nazionale. (68′ De Sciglio 6)

Verratti 7: regala spettacolo nel primo tempo, grandi giocate. Mancini gli ha affidato le chiavi del centrocampo e lui ha trovato la combinazione giusta per far girare al meglio la squadra. (81′ Pellegrini sv)

Jorginho 6.5: buonissima partita anche del centrocampista del Chelsea. Tanta qualità in mediana non si vedeva da anni. Finalmente!

Barella 7: inizio timido, poi viene fuori alla grandissima e domina insieme ai suoi compagni di reparto in mezzo al campo. Trova anche il gol con un inserimento. E’ il futuro della Nazionale.

Chiesa 6: uno dei meno positivi della serata azzurra. Poco intraprendente, cerca di rado l’uno contro uno, sbaglia un gol piuttosto semplice per uno con le sue qualità ma merita fiducia in chiave futura.

Belotti 6.5: tornava tra i convocati dopo tanto tempo. Buonissima partita, si sacrifica molto, lotta. Non trova il gol ma si trasforma in uomo assist per Barella. Il “Gallo” è tornato. (84′ Bernardeschi sv)

Insigne 7: una spina nel fianco per la difesa della Grecia. Tenta sempre la giocata che gli riesce quasi sempre. Trova un bellissimo gol con la sua solita giocata, ne sbaglia almeno un paio. Ritrovato.

Mancini 8: il migliore in campo è quello che sta in panchina. Sembra un paradosso ma è così. L’impronta del nostro ct si vede prima del previsto. Un anno in cui i progressi sono stati tantissimi sia dal punto di vista del gioco che da quello della mentalità. Ora l’Italia va in campo per vincere e divertire. Avanti così.

GRECIA (3-4-1-2): Barkas 6; Manolas 5.5, Siovas 5, Papastathopoulos 5.5; Kourbelis 5 (46′ Siopis 5), Zeca 5, Samaris 5 (77′ Bakasetas sv), Stafylidis 5.5; Fortounis 5; Masouras 5, Kolovos 5 (46′ Mavrias 5).