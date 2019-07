Guardiola dice la sua sul ritorno di Neymar al Barcellona. “Possibilità di allenare la nazionale spagnola?…”

In un’intervista al quotidiano catalano “Ara”, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha detto la sua su Neymar: “Neymar è un giocatore straordinario, ma non saprei. E’ come se tornassi io. Sarebbe lo stesso? Io non sono la stessa persona e non sono sicuro che Neymar lo sia. Certo che è molto bravo, nessun dubbio su questo”. Sui presunti contatti con la Federazione Spagnola per sostituire Luis Enrique alla guida della Nazionale, Guardiola smentisce le dichiarazioni del premier iberico Pedro Sanchez: “Non mi hanno mai offerto la Spagna, quello che ha detto Pedro Sanchez è una bugia”.

Calciomercato, Guardiola commenta le trattative…delle altre: da de Ligt a Griezmann e Neymar