ICC, i diritti tv a Sportitalia: in onda 18 gare

Sportitalia si è aggiudicata i diritti per trasmettere la diretta in esclusiva di 18 partite dell’edizione 2019 della International Champions Cup, l’edizione si terrà dal 7 luglio al 10 agosto 2019 e le partite saranno visibili sul canale 60 del digitale terrestre. Debutto internazionale di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, il 20 luglio contro il Manchester United e il derby d’Italia Inter-Juventus (24 luglio) che significa il primo incontro tra Conte e la sua ex squadra. In diretta le partite della Juventus contro Tottenham, Inter e Atletico Madrid, quelle del Milan contro Bayern Monaco, Benfica e Manchester United, oltre alla Fiorentina di Rocco contro Chivas, Arsenal e Benfica.