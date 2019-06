Infortunio Neymar, la caviglia fa paura: il brasiliano pubblica una foto…

Momento delicato e difficile per l’asso del Paris Saint Germain Neymar. Le accuse di stupro nei suoi confronti hanno fatto il paio con il brutto infortunio subito nell’amichevole del Brasile contro il Qatar, che hanno compromesso la sua partecipazione in Copa America. La caviglia ha fatto crack e, a giudicare dalle immagini, non sarà stata proprio una passeggiata di salute.

Neymar ha infatti pubblicato una storia Instagram nella serata di ieri in cui si può vedere la sua caviglia molto gonfia. Immagini forti, per certi versi impressionanti e sensibili, ma che fanno capire come non sia stato uno stop di poco conto. Specie per chi, come lui, in quest’ultimo periodo è martoriato da tantissimi infortuni tra club e nazionale. Ecco l’immagine, accompagnata da una frase eloquente: “Dopo la tempesta arriva la calma”