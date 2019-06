Infortunio Zaniolo – Il centrocampista della Roma costretto ad uscire verso la fine del primo tempo della sfida tra Italia e Spagna Under 21. Fatale, per lui, una botta subita alla testa a metà prima frazione in occasione di uno scontro con il portiere spagnolo.

Fuori in barella (sostituito da Orsolini), il giovane calciatore è stato probabilmente trasportato in ospedale per accertamenti, anche se sembra non esserci nulla di grave.