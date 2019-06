Inghilterra, il Ct Southgate frena le voci che lo vorrebbero al Chelsea: “Resto qui”

Semifinalista ai Mondiali di Russia 2018 e in Nations League, l’Inghilterra ha fatto molto bene in quest’ultimo periodo. Protagonista è senza dubbio il Ct Gareth Southgate. Su di lui, voci di un possibile ingaggio del Chelsea qualora Sarri dovesse lasciare.

Ma è lo stesso allenatore a frenare sul nascere queste voci insistenti. Ecco le sue parole in merito. “Sono legato con l’Inghilterra. E’ fuori questione per me lasciare la squadra inglese per accettare un altro lavoro. L’unica cosa che ho in mente è che abbiamo un campionato europeo la prossima estate e dobbiamo continuare a far crescere questa squadra in modo che sia la migliore possibile per il paese“.