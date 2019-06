Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale, oggi dal ritiro di Coverciano, a Firenze, ha parlato del possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: “Sarri per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto sempre tanto, ma è un professionista. Se andrà alla Juve farà male ma non posso recriminare perché con noi ha dato tutto e anche per me ha fatto tanto. E’ duro immaginarlo su quella panchina. So come i napoletani stanno vivendo questa situazione. Ancora non è ufficiale. Tradimento se va alla Juve? Per i napoletani sicuramente. Vuole tornare in Italia ma spero che cambi idea”.

Insigne ha parlato anche dell’impegno della Nazionale contro la Grecia: “Stiamo studiando la Grecia, sappiamo che fuori casa non sarà una partita facile, dobbiamo stare attenti a partire con la giusta voglia e determinazione. Loro giocano in casa e spingeranno, noi dobbiamo essere bravi a mantenere l’impatto nei primi minuti e poi a imporre il nostro calcio, è questo quello che ci chiede il mister – spiega Insigne -. Siamo una squadra molto tecnica, e dobbiamo sfruttare le nostre qualità fra le linee, gli uno contro uno sulle fasce, in questo modo possiamo essere pericolosi e metterli in difficoltà”.