L’Inter annuncia le date del ritiro a Lugano: info e dettagli

L’Inter annuncia le date del ritiro a Lugano, dove si svolgerà la prima fase della preparazione estiva. I nerazzurri si alleneranno nel Canton Ticino dall’8 al 14 luglio. E nell’ultimo giorno, a conclusione del ritiro, alle 17.30 Handanovic e compagni affronteranno il Lugano per la prima edizione della Casino’ Lugano Cup.

“Oggi diamo il via ufficialmente – spiega l’ad nerazzurro Antonello nella conferenza di presentazione al Casinò di Lugano – ad una stagione sportiva lunga e molto importante. Siamo qui per dare un segno e guardare al futuro del nostro club. Volevamo una città che ci accogliesse non solo dal punto di vista sportivo. Lugano ci dà possibilità di business, porteremo qui i nostri partner“.