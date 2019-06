Inter, da lunedì si trasloca: sede in Porta Nuova tra i grattacieli [DETTAGLI]

Da lunedì l’Inter cambierà sede, spostandosi in via della Liberazione. Un palazzo moderno di cinque piani diverrà la nuova “casa” del club nerazzurro. Nei 111 anni di storia sono state varie le sedi che hanno ospitato gli uffici dell’Inter. Storica la sede voluta da Angelo Moratti in via Larga con il salotto degli ingaggi, dove si discuteva dei contratti. Il figlio Massimo, invece, sposterà la sede in via Durini. Nel 2008 l’Inter arrivò in via Vittorio Emanuele. Da lunedì 17 giugno l’Inter si sposterà tra i grattacieli: cinque piani e una terrazza all’interno di The Corner, un palazzo in vetro e acciaio. Gli uffici della dirigenza saranno all’ultimo piano.