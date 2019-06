Inter-Lukaku, Pastorello: “niente è impossibile”

“Lukaku? E’ un sogno e come tale e’ difficile da raggiungere, ma non c’e’ niente di impossibile. L’Inter ci sta provando seriamente. Lui ha espresso i suoi desideri, poi vedremo piu’ in la”’. Sono le dichirazioni do Federico Pastorello, intermediario di Romelu Lukaku, attaccante considerato vicino al club nerazzurro. ”In verita’ oggi abbiamo parlato di Vergani – chiarisce l’agente – perche’ e’ la situazione piu’ urgente. Nei prossimi giorni parleremo del resto. Lazaro? Penso ci siano possibilita’ che arrivi all’Inter. C’e’ un po’ di distanza tra le parti, ma speriamo di risolvere”.