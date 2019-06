Inter, Nainggolan a tutto campo tra futuro e mondiale femminile

“Io sono sereno”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky di Radja Nainggolan, presente alla nona edizione dei Giochi Senza Barriere, l’evento a scopo benefico all’insegna dell’integrazione e della promozione dello sport paralimpico, ideato dall’Associazione art4sport ONLUS (www.art4sport.org) fondata dalla campionessa sportiva Bebe Vio insieme alla famiglia, in corso di svolgimento allo Stadio dei Marmi di Roma, ha parlato del futuro e del mondiale di calcio femminile: la sorella gemella è una calciatrice. “E’ bello poter vedere le gare in tv, fino a 2-3 anni fa non se ne poteva neppure parlare. Il calcio femminile sta crescendo, mia sorella gioca calcio a 5, ma ha giocato anche a 11 e pensava di essere forte ma non c’era possibilita’ di ricevere certe cifre per mantenersi, doveva lavorare e giocare. Sarebbe piu’ bello se potesse diventare uno sport come quello maschile”.

“Sono qui perche’ vedere tutti questi ragazzi con dei problemi e poter star loro vicini e’ bello; sorridono sempre, regalano emozioni e per una persona in generale e’ una bella cosa. Ho conosciuto Bebe 3-4 anni fa a Roma quando e’ venuta a visitare il centro sportivo e ha dimostrato che e’ una combattente. Rinunciare ad un giorno di vacanza non costa niente ed eccomi qui”.