Inter, presentata la nuova divisa da trasferta: il club sceglie il verde acqua [FOTO]

L’Inter sceglie il verde acqua per le divise Away della stagione 2019-2020. Per la nuova maglia da trasferta hanno posato Skriniar, Lautaro Martinez e le calciatrici dell’Inter femminile. In una nota la società dice: “La maglia, caratterizzata da un vivace color acquamarina prende ispirazione dall’eleganza milanese e dalla preziosità degli elementi che contraddistinguono il capoluogo lombardo nel mondo. Questa particolare tonalità rievoca anche la divisa da portiere indossata da Julio Cesar quando la squadra conquistò lo storico Triplete nella stagione 2009-10. Un ricamo nero e oro definisce il collo a V e le maniche della maglia. All’interno è presente il dettaglio che prende la forma della Croce di San Giorgio, simbolo di Milano, e rende omaggio all’architettura del Duomo“. In alto la FOTOGALLERY con le nuove maglie da trasferta dell’Inter.