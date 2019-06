Inter, Suning rivoluziona il club: i prossimi 5 passi, dallo stadio al mercato

In tre anni Suning ha rivoluzionato l’Inter: di pochi giorni fa lo spostamento della sede. Ora i prossimi passi: dal mercato al progetto del nuovo stadio. Il presidente Steven Zhang punterà ad avere un ruolo sempre più centrale nel club: sta imparando l’italiano e da qui in avanti lo vedremo sempre più spesso in pubblico. Il progetto stadio è più vivo che mai. A luglio sia Inter che Milan presenteranno al sindaco Sala l’idea per il nuovo impianto. L’Inter ha aumentato i ricavi e chiudere il bilancio con un utile di 350 milioni. L’altro punto fondamentale è quello dello sponsor: nel 2020 scadrà l’accordo con Pirelli, l’Inter punterà ad un marchio internazionale. Infine, il club nerazzurro è attivo sul mercato per regalare a Conte una pedina fondamentale per il suo undici, che possa essere anche un uomo copertina: si tratterà, quindi, di un grande nome a livello internazionale. E i tifosi dell’Inter già sognano…