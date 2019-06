Inter, Tronchetti Provera: “Conte è l’uomo giusto”

“Conte e’ l’uomo giusto”. Sono le dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato Pirelli, che commenta la decisione dell’Inter di affidare la panchina ad Antonio Conte, un tecnico che rappresenta una sicurezza. “E’ un professionista di altissimo livello – commenta a Sky – Ha avuto esperienze importanti e di successo alla Juve, in Nazionale, al Chelsea, e’ un leader ed e’ quello di cui ha bisogno l’Inter. Quanto manca per colmare il gap da Juve e Napoli? Credo che Conte sappia cosa ci manca e fara’ in modo di averlo”.