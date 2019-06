“Se un giorno Mauro mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente, lo farei”. Sono le dichiarazioni della moglie e procuratrice di Icardi, Wanda Nara, in un’intervista rilasciata a L’Equipe. “Mi ha chiesto spesso consigli per le sue decisioni e poi mi ha detto “continua a fare tu”. Essendo la moglie di Mauro – continua l’agente dell’attaccante dell’Inter – non ho alcun interesse a fare soldi sulle sue spalle, a differenza di altri. Tanto e’ vero che mi e’ capitato di soprassedere sulla mia commissione. Potrei stare tranquillamente a casa senza fare niente, ma non sarebbe un buon esempio per i miei figli. Perche’ mi criticano? E’ la cosa piu’ semplice da fare, tutte le mie attivita’ sono compatibili con quella di agente”.