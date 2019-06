Intona cori del Lecce e viene accoltellato: tre giovani denunciati a Pescara

Nelle ultime ore sono stati individuati e denunciati dalla Digos tre giovani che lo scorso 18 maggio avrebbero aggredito due ragazzi della provincia di Lecce, nel capoluogo adriatico per questioni di studio e lavoro, i due avevano occasionalmente intonato un coro per il Lecce calcio, a quel punto i pescaresi, appartenenti alla tifoseria organizzata, li hanno presi a calci e pugni e ne hanno accoltellato uno. Nel dettaglio nei guai sono finiti tre giovani 21, 22 e 29 anni, tutti di Pescara, le accuse pesantissime sono di lesioni aggravate, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e travisamento, sono stati notificati gli avvisi di garanzia, sequestrati alcuni oggetti utilizzati per l’aggressione, tra cui una mazza ferrata e una cintura.