Iscrizioni Serie B e Serie C, tre forfait e due rinunce: il punto su riammissioni e ripescaggi

Sono ore caldissime per quanto riguarda le iscrizioni ai prossimi campionati di Serie B e Serie C, quello di lunedì è il termine ultimo per regolarizzare le posizioni. Rientrano le situazioni per quanto riguarda il campionato di Serie B, in particolar modo non dovrebbero esserci defezioni, le due squadre in dubbio infatti, Trapani e Palermo hanno risolto i problemi, in particolar modo i primi con il passaggio di proprietà delle ultime ore, entrambe sono pronte a presentare tutte le garanzie per l’iscrizione. Discorso diverso invece per il campionato di Serie C con tre club che sono già out, si tratta di Arzachena, Lucchese e Siracusa, più due rinunce per problemi di stadio come Albissola e Viterbese.

In caso di rinunce si procederà con le riammissioni e le squadre in corsa nell’ordine sono Virtus Verona, Fano, Bisceglie e Paganese. C’è il rischio di altre bocciature delle domande, allora sarà il turno dei ripescaggi tra le squadre di Serie D e quelle retrocesse dalla C nel seguente ordine: Cerignola, Virtus Verona, Modena, Bisceglie.