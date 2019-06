Italia U21, Pinamonti non recupera: al suo posto c’è Bonazzoli

Si avvicina l’esordio dell’Italia all’Europeo Under 21, sono tantissime le aspettative nei confronti degli Azzurrini che hanno tutte le potenzialità per arrivare fino in fondo. Non arrivano però buone notizie, l’attaccante Andrea Pinamonti reduce dal Mondiale Under 20 non parteciperà alla competizione a causa di un infortunio, il calciatore di proprietà dell’Inter aveva lasciato il ritiro della nazionale nella giornata di ieri per sottoporsi ad accertamenti e non è riuscito a recuperare dal problema al ginocchio. Al suo posto il Ct Luigi Di Biagio ha convocato l’attaccante del Padova Federico Bonazzoli, un sostituto all’altezza che non dovrebbe fare rimpiangere Pinamonti.