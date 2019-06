Italia-Belgio Under 21 live, probabili formazioni e dove vederla in tv

Italia-Belgio Under 21 live – Il giorno della verità. Impresa o fallimento? Gli azzurrini ci provano, ma non dipende solo da loro. Battere il Belgio è l’imperativo, attendere risultati positivi dagli altri campi la speranza. Il rischio biscotto è alto, ma per rimanere concentrati è necessario pensare soltanto, almeno inizialmente, a fare bottino pieno, evitando gli errori di imprecisione della gara contro la Polonia. Il match sarà trasmesso su Rai 1 e su Ray Play.

Probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Pellegrini; Kean, Cutrone, Chiesa.

BELGIO (4-3-3): De Wolf; Cools, Bushiri, Bornauw, Cobbaut; de Sart, Bastien, Mangala; Schrijvers, Lukebakio, Mbenza.